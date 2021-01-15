15 Января 2021
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Образование Приволжский ФО Пермский край
(2005) | Фото: www.phys.nsu.ru

Часть студентов пермского политеха возвращается к очной форме обучения

Часть студентов Пермского политехнического университета возвращается к очной форме обучения. Соответствующий приказ уже подписан, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

"Сейчас COVID-19 диагностирован только у одного студента, среди преподавателей нет инфицированных", - сообщает пресс-служба вуза. В университете будут сформированы малочисленные группы студентов, сами занятия будут вестись в разных аудиториях.

С 25 января к очной учебе вернутся магистранты второго года обучения, с первого февраля четвертые курсы бакалавриата и пятые специалитета. Остальные студенты учатся дистанционно, но очные занятия у них проходят тогда, когда требуется использование лабораторного оборудования или специализированного программного обеспечения.

Напомним, что на дистанционное обучение вуз перешел этой осенью в связи с ростом заболеваемости.

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Часть студентов пермского политеха возвращается к очной форме обучения

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Теги: политех, студенты, очная форма обучения



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