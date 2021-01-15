Сенат займется импичментом Трампа через час после инаугурации Байдена

Сенат Конгресса США начнет рассмотрение обвинений в адрес президента Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента уже через час после инаугурации следующего избранного президента США Джо Байдена, сообщает Politico.

Заседание верхней палаты начнется 20 января в 13:00 по местному времени, если до этого момента сенаторы не примут другого решения, что маловероятно, пишет Regnum со ссылкой на издание.

Ранее палата представителей вынесла импичмент действующему президенту США Дональду Трампу. Основное обвинение, выдвинутое главе государства - "подстрекательство к восстанию". Несмотря на это, вердикт по этому процессу не будет вынесен в Сенате до истечения срока его полномочий, который заканчивается 20 января. Об этом заявил лидер республиканцев в верхней палате Конгресса страны Митч Макконнелл.