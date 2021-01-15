15 Января 2021
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Анна Шкерина (2021) | Фото из персонального архива

Пресс-секретарем свердловского губернатора стала сотрудница ДИПа

Раскрылась интрига вокруг нового личного пресс-секретаря губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Им стала Анна Шкерина. Девушка выполняет свои обязанности с сегодняшнего дня. Информацию о своем назначении сотрудница департамента информационной политики с 7-летним стажем подтвердила Накануне.RU.

Новоиспеченный пресс-секретарь займется информационным сопровождением работы губернатора и взаимодействием со СМИ.

"Руководитель пресс-службы главным образом организует и координирует работу пресс-секретарей органов исполнительной власти - это большой объем важной работы. Директор ДИП осуществляет руководство всей структурой, в составе которой несколько служб", - рассказала Шкерина.

Отметим, что Шкерина устроилась в ДИП в 2013 году. Ранее госслужащая работала в журналистике.

Согласно указу губернатора ее официальная зарплата составит 38 тыс. руб.

Напомним, что назначение пресс-секретаря стало продолжением обновления пиар-блока. Ранее помощница губернатора Юлия Хусаинова сменила Юлию Прыткову на посту главы ДИПа. А директор "4 канала" Элеонора Расулова возглавила ТВ-холдинг, в который вошли, помимо "4-ки", ОТВ и "41 канал". И Хусаинова, и Расулова считаются креатурами неформальной пиарщицы губернатора Аксаны Пановой.

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Пресс-секретарем свердловского губернатора стала сотрудница ДИПа

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Теги: пресс - сектетарь, губернатор, Евгений Куйвашев, Анна Шкерина



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