15 Января 2021
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Политика В России
(2006) | Фото: wgeo.ru

Правительство Бурятии отправлено в отставку

Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил в отставку правительство республики. Министры пока остаются на постах, но в ранге исполняющих обязанности.

Цыденов подчеркнул, что требуются структурные изменения. “Одна из основных задач – это создание условий для работы, жизни людей в республике, чтобы у нас создавались рабочие места здесь. Безусловно, опора сторонних инвесторов, но в первую очередь, надо делать опору и поддержку нашим собственным предпринимателям, собственному бизнесу, нашим людям. Чтобы наши люди имели возможность самореализовываться", - сообщается на сайте главы Бурятии.

Среди наиболее актуальных проблем названа ситуация в экологии и лесопользовании.

Какие именно структурные изменения нужны и почему смена правительства потребовалась именно сейчас, в тексте выступления не уточняется. Также не сообщается о провалах в работе каких-то отдельных министерств. "Я бы хотел, коллеги, с каждым из вас отдельно переговорить. Уже в новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше", - отметил Цыденов.

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Правительство Бурятии отправлено в отставку

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Теги: Бурятия, правительство, Цыденов



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