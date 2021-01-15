15 Января 2021
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твиттер Twitter (2013) | Фото:

Аккаунт вакцины "Спутник V" в Twitter блокировали из-за попытки взлома

Twitter ограничивал доступ к аккаунту вакцины "Спутник V" из-за возможной попытки взлома из американского штата Вирджиния. Об этом говорится в официальном аккаунте российской вакцины.

Администрация социальной сети разблокировала страницу, в настоящее время она доступна без ограничений.

14 января при попытке зайти на аккаунт "Спутника V" пользователям сообщалось, что действие учетной записи ограничено из-за того, что от ее имени "выполнялись необычные действия".

В Российском фонде прямых инвестиций попросили всех подписчиков обратиться в Twitter с просьбой восстановить доступ к аккаунту.

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Аккаунт вакцины "Спутник V" в Twitter блокировали из-за попытки взлома

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Теги: Спутник V, Twitter, попытка взлома



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Ранее 15.01.2021 02:11 Мск Ограничен доступ к аккаунту "Спутника V" в Twitter

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