Аккаунт вакцины "Спутник V" в Twitter блокировали из-за попытки взлома

Twitter ограничивал доступ к аккаунту вакцины "Спутник V" из-за возможной попытки взлома из американского штата Вирджиния. Об этом говорится в официальном аккаунте российской вакцины.

Администрация социальной сети разблокировала страницу, в настоящее время она доступна без ограничений.

14 января при попытке зайти на аккаунт "Спутника V" пользователям сообщалось, что действие учетной записи ограничено из-за того, что от ее имени "выполнялись необычные действия".

В Российском фонде прямых инвестиций попросили всех подписчиков обратиться в Twitter с просьбой восстановить доступ к аккаунту.