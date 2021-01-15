15 Января 2021
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Политика В России За рубежом Москва
Алексей Навальный (2021) | Фото: Навальный LIVE/ скриншот видео

"Алеша, одумайтесь, не надо приезжать в Россию": Жириновский предупредил Навального

Владимир Жириновский выступил с красочным спичем по поводу возвращения в Россию Алексея Навального (тот анонсировал свой прилет на 17 января) и возможного задержания оппозиционера, объявленного в розыск.
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"Алёша Навальный, вовремя остановись, не надо приезжать в Россию. Подумай о своей жене, о детях. Даже если ты просто будешь отбывать срок – это тяжело скажется на твоём здоровье. Поэтому надо оставаться в Германии, там хорошее пиво, хорошие сосиски, там к вам относятся хорошо, вы даже были гостем канцлера ФРГ – этого не удостоился ни один простой гражданин России ни в один из периодов наших хороших или плохих отношений", - пишет Жириновский в своем Telegram-канале.

Глава либерал-демократов считает, что Навального после возвращения в Россию отправят лечиться в Омск, "чтобы удостовериться, что вас никто не травил". На это, по мнению Жириновского, уйдет несколько месяцев. Затем "придется отсидеть все сроки за "Кировлес" и за "Ив Роше", придется оплатить многомиллионные штрафы".

Жириновский пророчит Навальному 20-25 лет заключения, и после колонии Навальный выйдет "очень больным человеком", будет доживать свою жизнь в "пансионате для освобожденных из мест лишения свободы".

"Стоит ли это делать сейчас, когда перед вами Берлин, Мюнхен, Брюссель – везде вас будут встречать подарками, как и других предателей, бежавших из России: от Герцена до Ходорковского. Вы не первый и не последний в этой очереди", - пишет глава ЛДПР.

По его мнению, Навальному надо погулять по Мюнхену, Европе, где у создателя ФБК "столько русскоговорящих друзей": "Вместе с ними вы можете создать коалиционное правительство в изгнании и жить припеваючи. Лучше чем Керенский проведете остаток своих дней в дальнем зарубежье"

"Алёша одумайтесь, не совершайте этот страшный, опрометчивый поступок. Ни шагу на Восток, вам путь только на Запад", - заключает Жириновский.

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"Алеша, одумайтесь, не надо приезжать в Россию": Жириновский предупредил Навального

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Теги: владимир жириновский, алексей навальный, возвращение в москву



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