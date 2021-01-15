Текслер назначил двух руководителей в структурах правительства Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер назначил Николая Барышникова заместителем начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Кроме того, заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области назначен Егор Козлов.

Для них установлен испытательный срок в три месяца.