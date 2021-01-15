15 Января 2021
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Экономика В России Москва
смартфон (2019) | Фото: PxHere

Стоимость мобильной связи в России может вырасти в 2021 году на 15% - эксперты

Сотовые операторы могут повысить цены на свои услуги для населения в 2021 году на 15%, считают эксперты агентства Content-Review. Они полагают, что больше всего будут расти тарифы со стоимостью 500-900 руб. – их пользователей не слишком волнует увеличение на 100 руб., пишут "Ведомости".

По мнению экспертов, операторы склонны повышать, в первую очередь, стоимость дополнительных услуг, например, облачного хранения данных. С другой стороны, в прошлом году за счет такого "скрытого повышения" тарифы уже выросли на 10%, полагают в Mobile Research Group, а значит компаниям придется поднимать цены напрямую за связь.

Операторы объясняют необходимость повышения цен расходами на выполнение новых требований законов. Например, закон Яровой обязывает хранить переговоры и переписку пользователей. В этом году может потребоваться компенсация за введение так называемого "социального интернета" – сам президент уже не первый месяц носится с идеей предоставить россиянам бесплатный доступ к нескольким сотням сайтов, в том числе с видеоконтентом и социальным сетям. Расходов потребует и возможное внедрение Единой биометрической системы для удаленной идентификации абонентов (например, при дистанционном подключении eSIM).

Есть и проблемы, которые появились непосредственно с наступлением пандемии. Так, операторы практически потеряли доходы от международного роуминга. Розничные магазины операторов становятся убыточными – люди заказывают технику через интернет. Также пришлось вкладываться в развитие и модернизацию сетей – пользователи (а за ними и трафик) во время пандемии переместился из центров городов на окраины.

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Стоимость мобильной связи в России может вырасти в 2021 году на 15% - эксперты

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Теги: мобильная связь, стоимость, дополнительные услуги



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