Создатель "Ералаша" умер от коронавируса

Скончался художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский, который боролся с COVID-19. О его смерти сообщила супруга Екатерина Белоцерковская.

О болезни Грачевского стало известно в конце декабря. Сообщалось, что он находился в реанимации, подключен в аппарату ИВЛ, его несколько раз вводили в искусственную кому, пишет Regnum. До госпитализации 71-летний худрук "Ералаша" проходил терапию дома.

В начале января СМИ писали, что Грачевский пошел на поправку.