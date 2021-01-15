15 Января 2021
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грачевский борис юрьевич режиссёр и сценарист (2011) | Фото: Накануне.ru

Создатель "Ералаша" умер от коронавируса

Скончался художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский, который боролся с COVID-19. О его смерти сообщила супруга Екатерина Белоцерковская.

О болезни Грачевского стало известно в конце декабря. Сообщалось, что он находился в реанимации, подключен в аппарату ИВЛ, его несколько раз вводили в искусственную кому, пишет Regnum. До госпитализации 71-летний худрук "Ералаша" проходил терапию дома.

В начале января СМИ писали, что Грачевский пошел на поправку.

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Создатель "Ералаша" умер от коронавируса

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