Создатель "Ералаша" умер от коронавируса
Скончался художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский, который боролся с COVID-19. О его смерти сообщила супруга Екатерина Белоцерковская.
О болезни Грачевского стало известно в конце декабря. Сообщалось, что он находился в реанимации, подключен в аппарату ИВЛ, его несколько раз вводили в искусственную кому, пишет Regnum. До госпитализации 71-летний худрук "Ералаша" проходил терапию дома.
В начале января СМИ писали, что Грачевский пошел на поправку.