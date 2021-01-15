Власти Екатеринбурга и благотворители помогут семьям погибших в страшном пожаре на Рассветной

Власти Екатеринбурга и благотворители окажут помощь семьям погибших в страшном пожаре на улице Рассветная.

Напомним, трагедия, унесшая жизни восьми человек, включая ребенка, произошла в ночь с 11 на 12 января. Сообщалось, что ЧП могло произойти по вине неблагополучной семьи.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов своим распоряжением установил размер выплат семьям погибших при пожаре в девятиэтажном доме. Из резервного фонда администрации будут выделены средства на оказание разовой материальной помощи гражданам. Сумму выплат в мэрии не уточнили.

Кроме этого, председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин принял решение адресно поддержать каждую семью, которая потеряла близких в этом пожаре. Материальную помощь семьям погибших также оказал председатель попечительского совета фонда "Добрососедство" и депутат Законодательного собрания Свердловской области Виктор Маслаков.

Как сообщало Накануне.RU, после пожара один из жильцов дома рассказал о трагедии и о том, как ему удалось спастись.