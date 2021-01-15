15 Января 2021
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Hawker 800, шасси (2021) | Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Сургуте у самолёта во время посадки сломалось шасси

В Сургуте у самолёта во время приземления на дозаправку сломалось шасси, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

В 3.58 в аэропорту Сургута на дозаправку прибыл "Hawker 800", принадлежащего авиакомпании "Вельталь-авиа". Борт направлялся из Улан-Удэ в Москву ("Внуково"), совершая рейс по заданию санитарной авиации. В результате посадки произошла деформация колеса стойки шасси. Самолёт приземлился в штатном режиме, пострадавших нет. На борту – ребёнок и четыре члена экипажа.

Сейчас судно находится в аэропорту Сургута. Предварительное время вылета во "Внуково" – 20.00.

Hawker 800(2021)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

Hawker 800, шасси(2021)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

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В Сургуте у самолёта во время посадки сломалось шасси

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Теги: Hawker 800, шасси, санитарная авиация



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