Трубоукладчик "Северного потока - 2" встал на якорь у порта Германии

Баржа "Фортуна", которая будет вести укладку газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Дании, встала на якорь в германском порту Росток.

14 января судно вышло из порта Висмар, где пробыло около двух недель после завершения укладки 2,6 км газопровода на мелководье Германии в декабре прошлого года.

Ранее датское морское управление сообщило, что "Фортуна", а также судно снабжения "Балтийский исследователь" и "Мурман" будут вести укладку газопровода в исключительной экономической зоне Дании с 15 января, сообщает ТАСС.

Однако завершение проекта "Северный поток-2" снова под угрозой: норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL выходит из него, поскольку опасается санкций со стороны США.

DNV должна была проверить и сертифицировать трубопроводную систему ветки. Теперь компания сворачивает деятельность по "Северному потоку-2" до снятия санкций.