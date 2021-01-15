15 Января 2021
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Экономика За рубежом
Погрузка труб для строительства газопровода &quot;Северный поток — 2&quot; (2020) | Фото: gazprom.ru

Трубоукладчик "Северного потока - 2" встал на якорь у порта Германии

Баржа "Фортуна", которая будет вести укладку газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Дании, встала на якорь в германском порту Росток.

14 января судно вышло из порта Висмар, где пробыло около двух недель после завершения укладки 2,6 км газопровода на мелководье Германии в декабре прошлого года.

Ранее датское морское управление сообщило, что "Фортуна", а также судно снабжения "Балтийский исследователь" и "Мурман" будут вести укладку газопровода в исключительной экономической зоне Дании с 15 января, сообщает ТАСС.

Однако завершение проекта "Северный поток-2" снова под угрозой: норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL выходит из него, поскольку опасается санкций со стороны США.

DNV должна была проверить и сертифицировать трубопроводную систему ветки. Теперь компания сворачивает деятельность по "Северному потоку-2" до снятия санкций.

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Трубоукладчик "Северного потока - 2" встал на якорь у порта Германии

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Теги: Северный поток — 2, газопровод



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