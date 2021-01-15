В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД помогли добраться домой замерзавшей школьнице

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД помоги добраться домой замерзавшей на остановке 8-летней девочке.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, в вечернее время двое полицейских во время патрулирования по улице Савкова увидели плакавшего на автобусной остановке и сильно продрогшего от холода ребёнка.

Оказалось, что девочка после школьных занятий направлялась домой в посёлок Медный. Она ждала общественный транспорт около часа и очень замёрзла. За это время у неё разрядился сотовый телефон, поэтому позвонить родителям она не смогла.

Сотрудники ГИБДД посадили второклассницу в служебную машину и доставили до дома.

Тем временем, синоптики предсказали потепление в Екатеринбурге в ближайшие дни. Аномальных морозов пока не ожидается.

15 января, в столице Урала будет облачно с прояснениями, временами снег. Столбики термометров днем покажут минус 11-13 градусов, а ночью температура опустится до минус 20-22 градусов.