15 Января 2021
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ГИБДД Свердловской области, логотип, эмблема (2018) | Фото: В.Н. Горелых

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД помогли добраться домой замерзавшей школьнице

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД помоги добраться домой замерзавшей на остановке 8-летней девочке. 

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, в вечернее время двое полицейских во время  патрулирования по   улице Савкова увидели  плакавшего на автобусной остановке и сильно продрогшего от холода ребёнка.

Оказалось, что девочка после школьных занятий направлялась домой в посёлок Медный. Она ждала общественный транспорт  около часа и очень замёрзла. За это время у неё разрядился сотовый телефон, поэтому позвонить  родителям она не смогла.

Сотрудники ГИБДД посадили второклассницу в служебную машину и доставили до дома.

Тем временем, синоптики предсказали потепление в Екатеринбурге в ближайшие дни. Аномальных морозов пока не ожидается.

15 января, в столице Урала будет облачно с прояснениями, временами снег. Столбики термометров днем покажут минус 11-13 градусов, а ночью температура опустится до минус 20-22 градусов.

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В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД помогли добраться домой замерзавшей школьнице

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Теги: Екатеринбург, ГИББ, дети



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