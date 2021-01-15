Собянин пообещал москвичам возвращение к нормальной жизни в мае

В мае текущего года Москва сможет вернуться к обычной жизни после эпидемии коронавируса, сообщил мэр Сергей Собянин телеканалу "Россия 24".

По его словам, снижение заболеваемости COVID-19 в мегаполисе может начаться раньше. "Мы уже сегодня говорили, что уже в конце января—феврале мы увидим такую уже более стабильную динамику, снижение заболеваемости", - сказал глава города.

При этом Собянин отметил, что этот срок [май] во многом зависит от того, как активно будут граждане прививаться от коронавируса.

По словам мэра, на сегодняшний день привились 140 тыс. москвичей.

Как сообщалось, вакцинация для новых групп населения открылась с 13 января.

Речь идет о людях, работающих в сферах научных исследований и разработок, информационных технологий, телекоммуникаций и связи, социального обслуживания населения, управления недвижимостью, а также в туристической сфере.