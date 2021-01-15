15 Января 2021
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Политика В России
Дональд Трамп (2020) | Фото: Первый канал

Белый дом: Трамп будет стараться останавливать войны

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что всегда будет привержен остановке бесконечных войн.

"Присутствие вооруженных сил США в Афганистане находится на минимальном уровне за 19 лет. Точно так же Ирак и Сирия в низшей точке за многие годы. Я всегда буду стремиться остановить бесконечные войны", - говорится в заявлении Трампа, которое распространил Белый дом.

Глава государства сообщил, что восстановил вооруженные силы страны. "2,5 триллиона долларов инвестировано, в том числе в красивое новое оборудование, произведенное в США", - следует из заявления.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп призвал воздержаться от насилия, нарушения закона и вандализма на фоне информации о возможных демонстрациях во время инаугурации Джо Байдена. Соответствующее заявление Трампа было распространено пресс-службой главы государства.

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Белый дом: Трамп будет стараться останавливать войны

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Теги: Трамп, войны



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