Белый дом: Трамп будет стараться останавливать войны

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что всегда будет привержен остановке бесконечных войн.

"Присутствие вооруженных сил США в Афганистане находится на минимальном уровне за 19 лет. Точно так же Ирак и Сирия в низшей точке за многие годы. Я всегда буду стремиться остановить бесконечные войны", - говорится в заявлении Трампа, которое распространил Белый дом.

Глава государства сообщил, что восстановил вооруженные силы страны. "2,5 триллиона долларов инвестировано, в том числе в красивое новое оборудование, произведенное в США", - следует из заявления.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп призвал воздержаться от насилия, нарушения закона и вандализма на фоне информации о возможных демонстрациях во время инаугурации Джо Байдена. Соответствующее заявление Трампа было распространено пресс-службой главы государства.