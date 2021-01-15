Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал прививку от коронавируса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал прививку от COVID-19.

В эфире телеканала "Россия 24" он заявил, что он перенес вакцинацию легко, "никаких сопутствующих ощущений" не возникло.

Кроме того, по словам Володина, также вакцинировались многие депутаты, и в весеннюю сессию планируется постепенно открывать парламент для посещений.

Ранее Володин отругал депутатов, которые считают, что переболев, они уже не рискуют. "Так же думают и наши граждане, которые ездят отдыхать, а потом болеют", - высказался спикер.