Политолог Соловей может пойти в Госдуму

Бывший профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей может принять участие в выборах депутатов Госдумы в качестве кандидата по одномандатному округу от Партии роста, которую возглавляет уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"У нас были взаимные желания, насколько они воплотятся в жизнь, мы пока не знаем",— сообщил заместитель председателя Партии роста Виктор Звагельский. По его словам, кандидатов в депутаты по одномандатным округам партия будет рекомендовать на федеральном политсовете, который состоится в конце февраля.

Окончательное решение о выдвижении кандидатов примет предвыборный съезд партии, который состоится в мае, пишет "Коммерсант".

Близкий к Администрации президента Экспертный институт социальных исследований опубликовал доклад о перспективах партий на выборах в Госдуму в 2021 году, согласно которому в парламенте по итогам выборов может сложиться "4,5-партийная" система. Из россыпи "новых партий", формировавшихся весь последний год, необходимый барьер сможет преодолеть лишь одна из трех — "Новые люди", "Яблоко", "Пенсионеры", да и та в ограниченном масштабе. Экспертным мнением о докладе с Накануне.RU поделился директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.