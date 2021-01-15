Политолог Соловей может пойти в Госдуму

15 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Поджог Рейхстага" по-американски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
(2018) | Фото:

Политолог Соловей может пойти в Госдуму

Бывший профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей может принять участие в выборах депутатов Госдумы в качестве кандидата по одномандатному округу от Партии роста, которую возглавляет уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"У нас были взаимные желания, насколько они воплотятся в жизнь, мы пока не знаем",—  сообщил заместитель председателя Партии роста Виктор Звагельский. По его словам, кандидатов в депутаты по одномандатным округам партия будет рекомендовать на федеральном политсовете, который состоится в конце февраля.

Окончательное решение о выдвижении кандидатов примет предвыборный съезд партии, который состоится в мае, пишет "Коммерсант".

Близкий к Администрации президента Экспертный институт социальных исследований опубликовал доклад о перспективах партий на выборах в Госдуму в 2021 году, согласно которому в парламенте по итогам выборов может сложиться "4,5-партийная" система. Из россыпи "новых партий", формировавшихся весь последний год, необходимый барьер сможет преодолеть лишь одна из трех — "Новые люди", "Яблоко", "Пенсионеры", да и та в ограниченном масштабе. Экспертным мнением о докладе с Накануне.RU поделился директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Политолог Соловей может пойти в Госдуму

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Госдума, выборы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети