Минздрав сообщил о минимальной вероятности заболеть коронавирусом после вакцинации

Вероятность заболеть COVID-19 после вакцинации минимальна.

Как сообщил заместитель главы Минздрава России Павел Пугачев, "вакцина действительно хорошо работает". Он сослался на данные после первой и второй вакцинации, сообщает РИА "Новости".

По данным РФПИ, отечественным препаратом "Спутник V" привились более 1,5 млн человек.

Как сообщалось, вскоре в России начнётся производство десятков миллионов доз вакцины против коронавируса "Спутник V". Производители вакцины улучшили свои производственные планы и смогут производить указанные объёмы доз, начиная с февраля.