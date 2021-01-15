Нерадько был назначен первым заместителем министра транспорта в марте 2020 года.

Нерадько продолжит работу в качестве руководителя Росавиации . Его место займет руководитель Росавтодора, замминистра транспорта Андрей Костюк . Заместитель генерального директора "Аэрофлота" Игорь Чалик назначен замминистра транспорта.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько покинет пост первого заместителя министра транспорта России, сообщают ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на свои источники.

СМИ сообщили об уходе Нерадько с поста первого замминистра транспорта





