15 Января 2021
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Только 16% жителей России заметили улучшение качества воздуха

Только 16% россиян считают, что состояние воздуха в городах страны за последние два года улучшилось.

Как следует из опроса ОНФ, в котором участвовали 8,4 тыс. человек в 49 городах,  наиболее заметно улучшение в Ангарске, Усолье-Сибирском, Челябинске, Череповце и Магнитогорске — там более 30% жителей сообщили, что состояние воздуха стало заметно лучше.

В Омске, Красноярске, Рязани и Улан-Удэ более 30% респондентов отмечают, что состояние атмосферного воздуха в последние годы стало только хуже, пишет "Коммерсант".

Что касается Челябинска, то предусмотрена реализация мероприятий по пяти программам. Так, в рамках нацпроекта "Чистый воздух" в Челябинске оборудовано девять постов мониторинга качества атмосферного воздуха, создается информационно-аналитический центр сбора и обработки данных о состоянии атмосферного воздуха.

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Только 16% жителей России заметили улучшение качества воздуха

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Теги: экология, воздух



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