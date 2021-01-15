Для переболевших коронавирусом москвичей могут ослабить ограничения

Московские власти планируют ослабить ограничения для тех, кто переболел коронавирусом, сообщил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы советуемся с врачами, специалистами, транспортниками, айтишниками, создаем такую систему, которая позволила бы и им иметь определенные льготы в городской системе",— сказал глава города. Собянин уточнил, что подробности появятся на следующей неделе.

Ранее Собянин объявил о завершении режима дистанционного обучения для всех классов столичных школ. Глава города в связи с выходом нового указа написал пост в своем блоге. Он отмечает, что "новогодняя пауза остановила рост заболеваемости".