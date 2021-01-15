15 Января 2021
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Пенсионерка (2020) | Фото: Накануне.RU

Для переболевших коронавирусом москвичей могут ослабить ограничения

Московские власти планируют ослабить ограничения для тех, кто переболел коронавирусом, сообщил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы советуемся с врачами, специалистами, транспортниками, айтишниками, создаем такую систему, которая позволила бы и им иметь определенные льготы в городской системе",— сказал глава города. Собянин уточнил, что подробности появятся на следующей неделе.

Ранее Собянин объявил о завершении режима дистанционного обучения для всех классов столичных школ. Глава города в связи с выходом нового указа написал пост в своем блоге. Он отмечает, что "новогодняя пауза остановила рост заболеваемости".

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Для переболевших коронавирусом москвичей могут ослабить ограничения

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Теги: Москва, коронавирус



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