ВС ЦАР отбили у боевиков окрестности Сибю и место убийства журналистов из России

Армия Центральноафриканской Республики (FACA) освободила от радикалов префектуру Кемо, а также окрестности города Сибю и часть трассы Кага-Бандоро, где в ночь с 30 на 31 июля 2018 года убили трех россиян.

Речь идет о погибших журналистах Орхане Джемале, Кирилле Радченко и Александре Расторгуеве, которые погибли в 30 километрах от Сибю. В ходе контрнаступления подготовленные российскими инструкторами бойцы ВС республики отбросили радикалов на восточном и северном направлении, сообщает издание NdjoniSango. Суммарно военнослужащие освободили от боевиков пять тысяч квадратных километров.

На сегодняшний день около 70% провинции Кемо находится под контролем правительственных сил. Согласно последним данным, армия продвинулась на востоке до города Гримари, который находится в соседней префектуре республики, а на севере — практически до города Кага-Бандоро.

Согласно последним данным, боевики из «Коалиции патриотов за перемены» по-прежнему пытаются подорвать демократический процесс избрания президента ЦАР и членов Национальной ассамблеи, прибегая к споратическим атакам. При поддержке руандийского военного контингента и российских инструкторов ВС республики удалось провести голосование и обеспечить гражданам страны безопасность на участках.