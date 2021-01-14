14 Января 2021
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Экономика В России
коллаж, бумажный корабль, плавание, деньги, рубль, отток капитала (2018) | Фото: Накануне.RU

ФНС рассказала о 13 трлн рублей на зарубежных счетах россиян

Россияне имеют свыше 700 тыс. финансовых счетов за рубежом на общую сумму около 13 трлн рублей (в эквиваленте). Об этом сказал на Гайдаровском форуме заместитель руководителя ФНС Дмитрий Вольвач — ТАСС.

"О многом мы, конечно, знали. Конечно, мы много чего интересного узнали. Но если сравнивать с той базой, которую мы сейчас видим, я могу высоко отозваться об уровне комплаенс наших уважаемых российских налогоплательщиков", — сказал Вольвач.

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ФНС рассказала о 13 трлн рублей на зарубежных счетах россиян

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