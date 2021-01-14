В Норвегии от вакцины Pfizer умерли уже 23 человека

После начала вакцинации от коронавируса вакциной корпорации Pfizer в Норвегии умерли уже 23 человека. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Норвежского агентства лекарственных средств.

Главный врач фармацевтического завода Сигурд Хортемо считает, что побочные эффекты действительно могли привести к смертям пожилых людей с ослабленным здоровьем. Институт общественного здравоохранения уже изменил соответствующие рекомендации.

Так как умерли люди старше 80 лет, то представитель агентства Стейнар Мадсен цинично заявил, что не видит повода для тревоги.

Вакцинация от коронавируса в Норвегии началась 27 декабря.

Интересно, что почти за год в Норвегии от коронавируса умерло чуть более 500 человек, а от вакцины только за две недели - 23. Всего привиты более 20 тыс. человек, то есть от вакцины умер каждый тысячный .

Как сообщало Накануне.RU, в США после прививки умер 56-летний врач - у него развилась острая иммунная тромбоцитопения, то есть из крови исчезли тромбоциты. Ранее сообщалось о смертях при испытаниях западной вакцины в Израиле, Норвегии, США. В первых двух странах сообщалось минимум о двух умерших от вакцины, в США - о шести. Сколько их было в действительности, неизвестно. Неудивительно, что до половины американских медиков не хотят делать прививку вакциной Pfizer.

При всем этом римский папа Франциск объявил отказ от вакцинации смертным грехом, сравнимым с самоубийством. Будто бы люди без прививки сами ходячие самоубийцы и угрожают жизни других.