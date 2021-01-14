Из-за нерентабельности цен в России могут свернуть производство всего трех десятков препаратов - ФАС

Процесс перерегистрации цен на лекарственные препараты , начатый несколько лет назад, в 2020-м году достиг пика, сейчас он почти завершен, рассказал на Гайдаровском форуме Тимофей Нижегородцев, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы.

Он отметил, что было перерегистрировано более 14 тыс. лекарственных препаратов. В среднем снижение цен при перерегистрации составило 35%. В ФАС надеются, что эффект экономии составит десятки миллиардов рублей.

По словам Нижегородцева, от фармпроизводителей поступило только 27 заявлений о прекращении выпуска препаратов из-за нерентабельности цен. По 17 из них антимонопольщики приняли решение о возможности повышения цен до экономически обоснованных. Он также отметил, что все эти три десятка заявлений не связаны с перерегистрацией цен, хотя в прессе часто появлялись угрозы массового сворачивания производства некоторых недорогих препаратов. Эксперт подчеркнул, что стоимость препаратов из заявлений не пересматривалась десять лет и более, и за это время она стала экстремально низкой, в то время как в экономике наблюдалась не только инфляция, но и девальвационные процессы.