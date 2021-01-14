Из-за нерентабельности цен в России могут свернуть производство всего трех десятков препаратов - ФАС

14 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Поджог Рейхстага" по-американски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
Аптека (2020) | Фото: Накануне.RU

Из-за нерентабельности цен в России могут свернуть производство всего трех десятков препаратов - ФАС

Процесс перерегистрации цен на лекарственные препараты , начатый несколько лет назад, в 2020-м году достиг пика, сейчас он почти завершен, рассказал на Гайдаровском форуме Тимофей Нижегородцев, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы.

Он отметил, что было перерегистрировано более 14 тыс. лекарственных препаратов. В среднем снижение цен при перерегистрации составило 35%. В ФАС надеются, что эффект экономии составит десятки миллиардов рублей.

По словам Нижегородцева, от фармпроизводителей поступило только 27 заявлений о прекращении выпуска препаратов из-за нерентабельности цен. По 17 из них антимонопольщики приняли решение о возможности повышения цен до экономически обоснованных. Он также отметил, что все эти три десятка заявлений не связаны с перерегистрацией цен, хотя в прессе часто появлялись угрозы массового сворачивания производства некоторых недорогих препаратов. Эксперт подчеркнул, что стоимость препаратов из заявлений не пересматривалась десять лет и более, и за это время она стала экстремально низкой, в то время как в экономике наблюдалась не только инфляция, но и девальвационные процессы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Из-за нерентабельности цен в России могут свернуть производство всего трех десятков препаратов - ФАС

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: фас, фармкомпании, цены на лекарства



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети