14 Января 2021
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Общество Челябинская область
вакцинация, ГамКовидВАК (2021) | Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В Челябинске от коронавируса начали прививать граждан старше 65 лет

В Челябинской области начали прививать от коронавируса людей старше 65 лет, в том числе с хроническими заболеваниями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Медики обзванивают группы риска и приглашают привиться. Процедура бесплатная.

Как рассказала заведующая поликлиникой Областной клинической больницы №2 Анна Авладеева, все желающие привиться могут обратиться в лечебное учреждение по месту жительства.

"Пациента включат в списки и при прибытии партии вакцины пригласят на прививку. После процедуры у некоторых пациентов могут возникнуть побочные эффекты в виде, к примеру, повышения температуры. В этом нет ничего страшного, это нормальная реакция организма, которая проходит спустя небольшой промежуток времени. Также стоит отметить, что после прививки не рекомендуется употреблять алкоголь, посещать баню или сауну", - отметила она.

На днях в регион поступила новая партия вакцины – 5,4 тыс. доз. До конца февраля планируется поставка 151 тысячи доз.

Добавим, что с 1 февраля записаться на вакцинацию можно будет на портале Госуслуг.

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В Челябинске от коронавируса начали прививать граждан старше 65 лет

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Теги: коронавирус, болезнь, диагноз, наблюдение, карантин,



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