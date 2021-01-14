Тюменцы жалуются на недоступность объявленной Путиным "массовой вакцинации"

Тюменская области оказалась в числе регионов, где вакцинация от коронавируса, несмотря на заявления федеральных властей, пока недоступна. Кроме того, желающие поставить заветный укол не могут найти информацию о том, когда начнут ставить прививки, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 13 января президент Владимир Путин распорядился с понедельника, 18 января, начать "ещё более масштабную вакцинацию населения, чем идёт сейчас". По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, "к такой вакцинации в регионах все готово".

"К сожалению, в мире пока не удается задушить эту болезнь. Но нас прежде всего интересует ситуация в РФ. Некоторое снижение не должно нас успокаивать. Мы с тревогой наблюдаем за тем, что происходит в Великобритании. Передвижение неизбежно, и то, что мы ограничиваем на какое-то время транспортные связи, это все временные меры. Нам надо понимать, как мы можем купировать у нас в стране новые угрозы, новые штаммы", - заявил президент.

В редакцию Накануне.RU обратился житель Тюменской области Сергей, который заявил, что не смог найти информации о том, где и когда можно сделать укол. "Где можно записаться на прививку? Нет никакой информации, даже по прививочным пунктам. Куда звонить? Все покрыто тайной", - отметил он.

В региональном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что как только вакцинация начнётся, о ней сразу же объявят.

Отметим, по данным фонда "Петербургская политика", Тюменская область входит в число регионов, где вакцинация недоступна. "Организовано 10 прививочных пунктов (пять – в Тюмени, остальные – в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Тюменском районе). В 2020 г. поступило 2,6 тыс. доз, в январе-феврале 2021 г. ожидается поставка 73 тыс. доз. Запись на вакцинацию предполагается начать в январе", - отмечают в фонде.