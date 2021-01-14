Полномочия умершего первого замгубернатора Югры перераспределены между другими замами

14 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Поджог Рейхстага" по-американски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Геннадий Бухтин (2015) | Фото: admhmao.ru

Полномочия умершего первого замгубернатора Югры перераспределены между другими замами

Губернатор Югры Наталья Комарова перераспределила обязанности между первыми заместителями губернатора и заместителями губернатора после смерти Геннадия Бухтина, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее распоряжение опубликовано на едином сайте государственных органов Югры.

Часть полномочий Бухтина будет выполнять заместитель Владислав Нигматулин, часть - Алексей Забозлаев. Что именно ложится в сферу ответственности заместителей - в документе не уточняется.

Напомним, первый замгубернатора Югры Геннадий Бухтин скончался в столице на 61-м году жизни. Смерть наступила от осложнений, развившихся вследствие тяжелого течения COVID-19. Объявляя о его смерти, глава автономии Наталья Комарова не смогла сдержать слез.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Полномочия умершего первого замгубернатора Югры перераспределены между другими замами

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Геннадий Бухтин, полномочия, перераспределение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.01.2021 09:04 Мск Первого замгубернатора Югры похоронят в Москве
Ранее 09.01.2021 13:40 Мск "У нас беда". Губернатор не смогла сдержать слез из-за смерти Бухтина
Ранее 09.01.2021 10:58 Мск Первый замглавы Югры скончался в Москве от осложнений COVID-19
Ранее 04.12.2020 11:36 Мск СМИ: Первый замгубернатора Югры срочно госпитализирован в Москву

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети