Полномочия умершего первого замгубернатора Югры перераспределены между другими замами

Губернатор Югры Наталья Комарова перераспределила обязанности между первыми заместителями губернатора и заместителями губернатора после смерти Геннадия Бухтина, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее распоряжение опубликовано на едином сайте государственных органов Югры.

Часть полномочий Бухтина будет выполнять заместитель Владислав Нигматулин, часть - Алексей Забозлаев. Что именно ложится в сферу ответственности заместителей - в документе не уточняется.

Напомним, первый замгубернатора Югры Геннадий Бухтин скончался в столице на 61-м году жизни. Смерть наступила от осложнений, развившихся вследствие тяжелого течения COVID-19. Объявляя о его смерти, глава автономии Наталья Комарова не смогла сдержать слез.