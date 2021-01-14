В УФСИН рассказали о здоровье арестованного экс-схиигумена Сергия

В УФСИН России по Москве рассказали о состоянии здоровья арестованного Николая Романова, более известного как отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий.

Напомним, Сергия задержали ночью 29 декабря прошлого года в Среднеуральском женском монастыре и после допроса доставили из Екатеринбурга в столицу. По обвинению по статьям УК РФ о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве Басманный суд арестовал его на два месяца.

Сообщалось, что Романов якобы устроил сухую голодовку в следственном изоляторе. Однако позже в УФСИН заявили, что экс-схиигумен не отказался от еды, а "соблюдает пост".

Сегодня в ряде СМИ появилась информация, что у Сергия резко ухудшилось состояние здоровья и к нему прямо в изолятор вызвали бригаду "скорой помощи".

"Данная информация не соответствует действительности. Романов находится под наблюдением врачей следственного изолятора, состояние его здоровья удовлетворительное", - сообщили Накануне.RU в УФСИН России по Москве.

Напомним, на этой неделе капитан екатеринбургского "Автомобилиста" Павел Дацюк опубликовал открытое письмо Владимиру Путину. В нем хоккеист попросил президента России разобраться в деле с задержанием бывшего схиигумена.