14 Января 2021
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Общество В России
Алексей Навальный (2021) | Фото: Навальный LIVE/ скриншот видео

ФСИН заявила о намерении задержать Навального

ФСИН России подтвердила факт объявления в федеральный розыск Алексея Навального. В ведомстве заявили, что обязаны "предпринять все действия по задержанию нарушителя" до решения суда о замене условного срока на реальный.

В сообщении столичного УФСИН говорится, что фактическое местонахождения Навального с 24 сентября управлению не известно. 27 ноября начались первоначальные розыскные мероприятия, а 29 декабря оппозиционера объявили в розыск.

12 января стало известно, что ФСИН России обратилась в суд о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". В декабре ведомство сообщило, что условно осужденный "не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции". 28 декабря оппозиционеру направили уведомление о необходимости посетить ФСИН.

Сам Навальный заявил, что возвращается из Германии в Россию уже в это воскресенье, 17 января.

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ФСИН заявила о намерении задержать Навального

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Теги: алексей навальный, фсин



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