14 Января 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Челябинский областной суд ужесточил приговор куратору группы "Синий кит"

Челябинский областной суд ужесточил приговор куратору группы "Синий кит", жителю Московской области Никите Неаронову.

В сентябре прошлого года Брединский районный суд признал Неаронова виновным в покушении на доведение пяти несовершеннолетних потерпевших до самоубийства путем жестокого обращения (ч.З ст.30, ст.110 УК РФ).

Неаронов знакомился в соцсети с потерпевшими и налаживал контакт. После этого побуждал их к выполнению ряда заданий, склонявших их совершать активные аутоагрессивные действия. Свой замысел довести до конца он не смог, поскольку все потерпевшие самостоятельно отказались от самоубийства.

Он был приговорен к 4 годам 5 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. При этом от отбывания наказания он был освобожден в связи с поглощением срока назначенного наказания временем содержания его под стражей, засчитанным по ранее вынесенному приговору. Кроме того, суд оправдал его по обвинению в совершении еще двух аналогичных преступлений, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. За ним признано право на реабилитацию.

Приговор обжаловал прокурор, который просил усилить наказание осужденному.

"Судебная коллегия по уголовным делам областного суда сегодня частично удовлетворила представление прокурора, усилив осужденному наказание, увеличив срок с 4 лет 5 месяцев до 5 лет лишения свободы в колонии общего режима (фактически ему предстоит отбывать наказание в виде лишения свободы сроком 7 месяцев, остальная часть считается отбытой)", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Областной суд изменил Неаронову меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей

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Челябинский областной суд ужесточил приговор куратору группы "Синий кит"

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Теги: Синий кит, приговор, суд,



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