14 Января 2021
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больница, красная зона, врач, коронавирус (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

Удовлетворенность населения оказанием медицинских услуг снижается - Мурашко

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко выступил на Гайдаровском форуме с докладом о состоянии здравоохранения в момент пандемии. Главным тезисом министра стало предположение, что тяжелый вызов поможет создать в стране современную медицинскую систему.

Сейчас власти, как оказалось, подметили "определенный диссонанс": "С одной стороны – рост развития инфраструктуры, меняется внешний вид, начинка медорганизаций. С другой стороны – удовлетворенность населения оказанием медуслуг снижается".

Мурашко считает, что самый дорогой ресурс, которого может лишиться система здравоохранения – это медицинские кадры. Он указал на высокую стоимость и сложность их подготовки. "Так что высоким риском является отток из государственного сектора здравоохранения медицинских кадров", - заметил министр.

В то же время в Минздраве не считают, что плановая медицина шоково пострадала от пандемических изменений. Например, младенческая смертность в минувшем году вышла на исторически минимальный уровень – такого не было ни в СССР, ни в истории современной России: "В России дети приходят в мир здоровыми. Есть конечно уровень инвалидности, но он не повышается в последние годы".  

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Удовлетворенность населения оказанием медицинских услуг снижается - Мурашко

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Теги: здравоохранение, михаил мурашко, пандемия коронавируса, младенческая смертность



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