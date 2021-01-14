14 Января 2021
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Общество Свердловская область
снегопад, набережная Исети, Екатеринбург (2019) | Фото: Накануне.RU

После аномальных морозов в Екатеринбурге резко потеплеет

Синоптики предсказали потепление в Екатеринбурге в ближайшие дни. Аномальных морозов пока не ожидается.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в пятницу, 15 января, в столице Урала будет облачно с прояснениями, временами снег. Столбики термометров днем покажут минус 11-13 градусов, а ночью температура опустится до минус 20-22 градусов.

В субботу будет облачно с прояснениями и вновь небольшой снег. Днем в городе ожидается минус 7-9 градусов, ночью – до минус 12-14 градусов.

Наконец, в воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью умеренный, а днем небольшой снег. Днем прогнозируется минус 7-9 градусов, ночью температура опустится до минус 11-13 градусов.

Напомним, на этой неделе в Свердловскую область пришли аномальные холода – местами температура воздуха опускалась ниже -30 градусов. Из-за сильных морозов жители поселка Малый Исток в Екатеринбурге несколько дней провели без электричества.

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После аномальных морозов в Екатеринбурге резко потеплеет

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Теги: морозы, потепление, Екатеринбург



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