НТЭК оштрафовали на 1 млн рублей за аварию в Норильске

Ростехнадзора назначил АО "Норильская топливно-энергетическая компания" (НТЭК, принадлежит "Норильскому никелю") максимально возможный штраф в 1 млн рублей по итогам расследования аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.

Штраф вынесен на основании части 3 статьи 9.1 КоАП РФ (Грубое нарушение требований промышленной безопасности или грубое нарушение условий лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Как говорится в сообщении ведомства, нарушения промышленной безопасности повлекли "существенный вред состоянию и качеству окружающей среды".

Напомним, в мае в результате аварии на дочернем предприятии "Норильского никеля" в воду и почву попало более 20 тыс. т дизельного топлива. Надзорное ведомство требует с компании 147,8 млрд рулей, в "Норникеле" с такой оценкой не согласны. После нескольких месяцев разбирательств Росприроднадзор подал в суд.

В МЧС назвали разлив дизельного топлива в Норильске в мае 2020 года самым масштабным на планете за все времена.