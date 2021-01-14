В думе Сургута не исключили переноса даты выборов нового мэра

Вице-спикер думы Сургута Артём Кириленко на брифинге рассказал о порядке избрания нового главы города, которое состоится 18 января или, если конкурс "не пойдёт", в другую дату, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Заседание гордумы 18 января назначено не на привычные 10.00, а на 17.00. Сейчас организационно мы смотрим распорядок, конкурсная комиссия должна справиться за день. Процедура регистрации кандидатов – это с 9.30 до 10.00 18 января – будет открытой для журналистов, работа конкурсной комиссии будет идти в закрытом режиме. По итогам каждого этапа будут озвучены принятые решения", - сказал Кириленко.

Заседание думы, которое начнётся после работы конкурсной комиссии, будет открытым для прессы. Параллельно будет идти онлайн-трансляция. Зампред думы считает действующую систему избрания главы города эффективной.

"Из 61 кандидата можно сделать выбор. Есть известные в городе и округе люди. Если они осмотрительно подготовили документы и грамотно составили видение, почему нет?" - сказал Кириленко.

Конкурс могут признать не состоявшимся, если один (или ни одного) кандидата не пройдут все этапы. При этом проголосовать "против всех" не получится – такого пункта в бюллетене нет. Глава города считается избранным, если за него с первого раза проголосуют две трети (или более) депутатов. Если по итогам голосования такого политика не окажется, выберут двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов. Между ними продолжится борьба. И тот, кто наберёт большинство голосов.

"Устанавливать жёсткие рамки к кандидатам – ценз оседлости, например – нам не позволяет федеральное законодательство", - сказал Кириленко.

Во время заседания конкурсной комиссии кандидату даётся время на выступление, ограничений по нему нет. Если все кандидаты не успеют выступить 18-го января, заседание думы, на котором депутаты выберут руководителя, могут перенести.

"По поводу того, сможет ли голосовать сам за себя депутат гордумы и кандидат в мэры Евгений Барсов, могу сказать, что, навскидку, я нарушений не вижу, но надо обсудить это с юристами", - сказал Кириленко.

В 9.30 18 января начнётся регистрация приехавших на заседание комиссии кандидатов. Тот, кто не зарегистрируется, считается выбывшим. Потом идёт конкурс документов – если они оформлены правильно, его допускают до второго этапа – собеседования. После него восемь членов конкурсной комиссии принимают решение о том, попадёт ли фамилия кандидата в бюллетень. Если в него войдут два или более кандидатов, то наступит следующий этап – заседание думы.

"Надеюсь, что за 18 января и конкурсная комиссия, и депутаты справятся со своей работой", - сказал Кириленко.