В правительстве отреагировали на сообщения о дефиците сахара и масла в магазинах

В Минпромторге прокомментировали информацию об жалобах торговых сетей на проблемы с закупками подсолнечного масла и сахара.

В ведомстве заявили, что такие обращения со стороны торговых сетей не поступали, передает ТАСС.

Минсельхоз сообщил, что не отмечает перебоев в поставках со стороны производителей. По данным ведомства, к соглашениям о стабилизации цен присоединились предприятия, занимающие свыше 90% рынка подсолнечного масла и порядка 100% рынка сахара.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что у небольших и средних торговых сетей начались сложности с закупкой этих товаров по регулируемым ценам. На новых условиях поставщики готовы продавать ограниченные объемы, при этом забирать продукты надо самим, за доставку требуют доплату.

Напомним, соглашение подписанное при участии правительства России, предусматривает, что предельная отпускная цена подсолнечного масла составит 95 руб. за 1 л, розничная — 110 руб. за 1 л. Стоимость сахара зафиксирована на уровнях 36 руб. и 46 руб. за 1 кг соответственно.