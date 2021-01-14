14 Января 2021
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Бабушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

На Сахалине привившимся от коронавируса выдадут бейджи, с которыми можно будет не носить маски

На Сахалин в субботу прибудет партия вакцины от коронавируса "Спутник V" – более 9 тыс. доз, сообщил сегодня глава региона Валерий Лимаренко.

"Чтобы выйти из кризиса, нам необходимо получить коллективный иммунитет. Поэтому в течение нескольких месяцев мы должны привить большинство жителей области. Наша задача – создать так называемые "зеленые зоны" в магазинах, на предприятиях, в школах, спортивных учреждениях. Где весь коллектив будет полностью провакцинирован", - приводит слова губернатора его пресс-служба.

Вакцина будет направлена во все островные муниципалитеты.

В регионе для привившихся отменят масочный режим – после вакцинации будут выдавать специальные бейджи, с ними можно будет не носить маску в общественных местах.  

Сахалин планирует получать 20 тыс. доз препарата ежемесячно.

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На Сахалине привившимся от коронавируса выдадут бейджи, с которыми можно будет не носить маски

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Теги: сахалин, вакцинация, бейджи, масочный режим



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