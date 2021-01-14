На Южном Урале суд отказался выпускать из колонии бизнесмена, осужденного за хищение 60 млн рублей

Копейский городской от казал в удовлетворении ходатайства адвоката бизнесмена Павла Вибе о замене неотбытого срока в колонии принудительными работами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В феврале прошлого года Вибе был приговорен к 5 годам в колонии общего режима за мошенничество с причинением потерпевшим ущерба в особо крупном размере на сумму более 60 млн руб.

На момент рассмотрения ходатайства неотбытый срок составил 2 года 26 дней.

"Не согласившись с заявленным ходатайством, прокурор указал, что за период отбывания наказания осужденным допущено 3 нарушения установленного порядка содержания под стражей, в учреждении он не трудоустроен, сведений о возмещении ущерба потерпевшим не имеется. Кроме того, администрация исправительного учреждения охарактеризовала осужденного отрицательно", - рассказали в прокуратуре.

Павел Вибе основал мясоперерабатывающее предприятие "Вюрст", владел пакетом акций челябинского завода "Калибр". В 2005 году был назначен заместителем губернатора Иркутской области, но проработал в этой должности только год.