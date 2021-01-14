14 Января 2021
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Общество За рубежом
(2021) | Фото: t.me/russica2

В США молодая лесбиянка сдала своих родителей, поддерживающих Трампа

18-летняя американская лесбиянка Хелена Дюк сдала своих родителей, участвовавших в протестах против утверждения Конгрессом Джо Байдена избранным президентом. Она опубликовала в "Твиттере" имена своих мамы, дяди и тети, когда узнала их среди участников протестов.
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По ее словам, она отомстила родным за то, что те осуждали ее за участие в BLM-погромах и содомские наклонности. Теперь ее родным грозит тюрьма, так как Байден уже объявил тех, кто участвовал в протестах, "внутренними террористами". Однако лесбиянка заявила, что все сделала правильно, а виноваты ее родные, имеющие "неправильные" взгляды на BLM.

"Разрешать им действовать таким образом я не могу. Я разочарована тем, что должна оставаться частью этой семьи", - так оправдала свою месть Дюк.

"КП" обращает внимание на то, что немалая часть пользователей "Твиттера" поддержали этот донос на родных и заявили, что тоже сдали бы родителей, если бы те поддерживали президента Дональда Трампа. Но никто из них не написал о том, чтобы дети стучали на родителей-участников BLM за учиненные погромы и грабежи.

О большой поддержке стало известно после того, как Дюк открыла сбор средств на свое обучение, потому что больше не сможет получать деньги от семьи. Стукачка заявила, что хочет стать юристом и "сделать мир лучше". Какой это будет мир, легко догадаться.

Поддержка Хелены Дюк свидетельствует о царящей в американском обществе атмосфере ненависти и нетерпимости к тем, кто объявлен "нетолерантным" или "неполиткорректным".

Сенатор Алексей Пушков считает, что в США установлена диктатура и действует радикал-либеральная инквизиция.

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В США молодая лесбиянка сдала своих родителей, поддерживающих Трампа

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Теги: США, Дональд Трамп, BLM



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