МВД Перми взыскало более миллиона с мэрии за ремонт трубопровода

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск УМВД Перми к администрации Перми о взыскании более 1 млн руб. из-за коммунальной аварии в 2018 г., сообщает "Ъ".

Аварии на участках трубопровода горячего водоснабжения произошли 26 и 28 сентября 2018 г. Один из участков находился на территории, прилегающей к зданию отдела полиции №7 по ул. Куйбышева, 64, другой - к зданию изолятора временного содержания на ул. Уральская, 60. В итоге трубопровод отремонтировали за счет полиции. "Пермская сетевая компания" заявила, что участки являются бесхозными, потому за их содержание компания ответственности не несет.

Представители компании согласились с позицией УМВД, со ссылкой на федеральное законодательство и приказ Минэкономразвития РФ. Они поясняли, что муниципалитет имел право поставить это имущество на учет как бесхозяйное. При этом он был обязан и определить организацию, которая будет заниматься его обслуживанием.

Возражая против иска, администрация указывала, что ПСК фактически эксплуатирует эти сети и получает от этого доход. Поэтому сетевая компания должна их содержать. Кроме того, трубопровод проходит по территории, которая передана управлению МВД в оперативное управление. Они являются составной частью земельного участка, соответственно не могут быть бесхозяйными.

В результате суд с требованиями УМВД согласился. Как отмечается в решении, в реестр муниципальной собственности сети не были внесены из-за бездействия ответчика. Кроме того, он так и не определил организацию, которая будет заниматься обслуживанием бесхозяйных сетей. В итоге требования истца были удовлетворены в полном объеме.