14 Января 2021
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ГЛК &quot;Солнечная долина&quot;, горные лижы, сноуборд, горнолыжка (2016) | Фото: Накануне.RU

В новогодние праздники по России путешествовали около 10 миллионов человек

Около 10 миллионов россиян путешествовали по стране в период новогодних каникул. Активный отдых и оздоровительный туризм они предпочли традиционным экскурсиям по городам, сообщил сегодня вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.

"Здесь свою роль сыграла и вынужденная самоизоляция в период пандемии в прошлом году, и действующие в ряде регионов ограничительные мероприятия. Людям, конечно, захотелось провести праздники активно, с пользой для здоровья и в основном за городом. Лыжи, сноуборд, конные и пешие прогулки, санаторно-курортные программы и термальные источники – вот наиболее востребованные виды отдыха с начала нового года", - приводит слова вице-премьера сайт федерального правительства.

Загрузка загородных отелей по стране составила 70-90%. И это при том, что ограничительные меры сказались на проведении массовых гуляний, развлекательных мероприятий, на работе общепита, музеев и других традиционных мест притяжения туристов. Городские гостиницы были заполнены лишь на треть, тогда как годом ранее – на 80%.

"В Москве загрузка отелей не превысила 30%, в Санкт-Петербурге – 20% (в прошлом году – 95% и 78% соответственно)", - рассказал Чернышенко.

Министр также отметил возросшую популярность отечественных горнолыжных курортов, которые в новогодние каникулы посетило 23% туристов против 8% годом ранее.

На горнолыжках Северного Кавказа поток туристов вырос к прошлому году на четверть. На "Архызе" поставили рекорд по количеству одновременно катающихся - 8082 человека.

В правительстве ожидают, что горнолыжные курорты будут заполнены до апреля. В феврале-марте цены традиционно снижаются по сравнению с праздниками, что может привлечь молодежь, отметил Чернышенко.

С начала 2021 года самыми популярными направлениями помимо Черноморского побережья, горных кластеров Красной Поляны и Северного Кавказа стали горнолыжные курорты Алтая, Хибин, Сахалина, а также познавательные маршруты Татарстана и Калининградской области.

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В новогодние праздники по России путешествовали около 10 миллионов человек

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Теги: россияне, внутренний туризм, путешествие, новогодние праздники



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