14 Января 2021
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Коронавирусный госпиталь, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

"Мы не можем на 100% предугадать, как будет развиваться ситуация с новыми штаммами" - Путин

Владимир Путин высказал обеспокоенность появлением новых штаммов коронавируса. Это обстоятельство он отметил во время видеовстречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым. В частности, президент попросил руководителя республики быть в контакте с коллегами из соседних регионов, "потому что как будет развиваться ситуация в ближайшее время с этими новыми штаммами и так далее, мы пока на 100 процентов предугадать, предусмотреть не можем".

"Поэтому нужно коечным фондом в рамках региона очень грамотно, тонко управлять и своевременно принимать решения так, чтобы не было перегрузки в одном месте и недозагрузки в другом. Понятно, что эти койки должны быть ближе к местам жительства людей, но у вас в регионе, в Поволжье, все рядышком, поэтому просто с коллегами нужно быть в постоянном контакте. Обязательно это сделайте", - отметил Путин.

Напомним, накануне глава государства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой продолжить исследования новых штаммов коронавируса и, в частности, их взаимодействие с отечественными антиковидными вакцинами.

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"Мы не можем на 100% предугадать, как будет развиваться ситуация с новыми штаммами" - Путин

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Теги: владимир путин, новый штамм коронавируса, коечный фонд



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