14 Января 2021
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Политика За рубежом
Байден, выборы президента США 2020 (2020) | Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

В США установлена диктатура - сенатор

Сенатор Алексей Пушков считает, что пора перестать говорить о США как о либеральной стране. Там установлена диктатура. Об этом он написал в своем телеграм-канале, комментируя затыкание ртов сторонникам президента Дональда Трампа через удаление их аккаунтов в соцсетях.
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"Сегодня быть подлинным либералом в США означает быть диссидентом. Как такового либерализма в его классическом понимании в США почти не осталось. Разве что в твитах и постах отдельных журналистов типа Глена Гринвальда и общественных фигур типа экс-конгрессмена Рона Пола. Либеральные взгляды остались также уделом консерваторов типа экс-спикера конгресса Ньюта Гингрича или публициста Пэта Бьюкенена как выразителей взглядов народно-консервативных сил, выступающих за свободу слова и мнений. Да и то на время, пока их не стерли с интеллектуальной и общественной карты Америки", - пишет Пушков.

Он полагает, что в США реализуется антиутопия, а в стране действует радикал-либеральная инквизиция, действующая против всех, имеющих "неправильное" мнение. И отмечает, что США готовятся к инаугурации нового президента не как к торжественному событию, призванному поднять дух нации, а как к природному бедствию и полуподпольному событию, требующему мер сверхбезопасности.

Примечательно, что жесткой политической цензурой в США обеспокоилась даже вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова.

"Тот факт, что они могут заставить замолчать действующего президента США, опираясь на непонятные критерии и без какого-либо контроля, может являться угрозой для свободы слова", - сказала Йоурова.

Напомним, "Твиттер" и "Фейсбук" несколько месяцев боролись против Трампа, а потом и заблокировали его аккаунты, а также подвергли гонениям социальную сеть "Парлер", где общались сторонники Трампа. На днях "Твиттер" заблокировал более 70 тысяч аккаунтов, которые писали о том, что Трамп собирается разоблачить глобальную схему сексуальной эксплуатации детей, в которой замешаны лидеры демократов и поддерживающие их влиятельные фигуры. Кроме того, все интернет-гиганты удаляют весь "неправильный" контент под предлогом подготовки беспорядков.

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В США установлена диктатура - сенатор

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Теги: США, цензура



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