В Челябинской области в мороз на трассе сломался автобус с пассажирами

В Челябинской области пассажирский автобус сломался на трассе при въезде в Касли, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Автобус ехал из Екатеринбурга в Златоуст. Из-за сильного мороза вышел из строя двигатель автобуса. В салоне было 16 человек.

На место происшествия был направлен экипаж ДПС. Полицейские немедленно организовали отправку пассажиров на попутном транспорте до теплого помещения. Туда же был доставлен водитель и буксирован автобус с целью осуществления технической помощи и устранения неисправности. В дальнейшем за пассажирами из Златоуста прибыл резервный автобус.