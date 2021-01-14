14 Января 2021
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кран вода опрессовка (2009) | Фото: pln-pskov.ru

Число отравившихся в дагестанском Буйнакске достигло 115 человек

Число отравившихся в дагестанском Буйнакске выросло до 115 человек.

Часть пациентов получают помощь амбулаторно, сообщили Накануне.RU в республиканском Минздраве.

Среди тех, кому потребовалась медицинская помощь, оказалось 97 детей. Госпитализированы были 83 человека, выписаны 25 пациентов.

Ранее сообщалось, что загрязненная питьевая вода стала причиной массового отравления в Буйнакске. При проведении лабораторных исследований болезнетворные бактерии удалось выявить в одной пробе водопроводной воды и 12 материалах от больных.

Решением оперативного штаба запрещено использование водопроводной воды, во все районы города направлены водовозы.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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Число отравившихся в дагестанском Буйнакске достигло 115 человек

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Теги: отравление, буйнакск, отравление водой



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