14 Января 2021
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Компьютер (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Свердловская область стала одним из лидеров в стране по количеству работников на удалёнке - Котяков

Пандемия оказала кардинальное влияние на количество россиян, работающих удаленно. До эпидемии коронавируса в России официально дистанционно работали единицы – несколько десятков тысяч человек, рассказал глава Минтруда России Антон Котяков, выступая на Гайдаровском форуме.

В пик первой волны эпидемии, когда в России был введен жесткий локдаун, количество людей на удаленке выросло до 6 млн – это почти 11% занятых в экономике россиян. Сейчас этот показатель составляет около 3,7 млн, после пандемии он упадет до 2,7-2,8 млн, прогнозируют в правительстве. "Но все равно это очень много", - отметил Котяков.

По словам министра, больше всего дистанционки было в крупных агломерациях: Москва, Санкт-Петербург, Свердловская и Московская области, Башкирия. В этих субъектах больше плотность населения и выше технологические возможности.

"Почему раньше не было дистанционки? Это правовой вакуум. Были какие-то нормы, но четкого описания не было, какие отношения должны быть у работника и работодателя. Были внесены изменения в Трудовой кодекс, и этот вакуум удалось упразднить.

Второй фактор – технологические и организационные вопросы. Сейчас их многие компании уже отработали.

Телефон, приложение "Госуслуги"(2019)|Фото: Накануне.RU

Третий момент - документооборот. Сейчас он возможен в электронной форме между работодателем и работником", - пояснил Котяков.

Глава Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова, участвовавшая в дискуссии, согласилась с Котяковым, что больше всего удаленки в регионах с высокой плотностью населения, но также имеет значение и структура экономики. В Югре основой экономики является промышленность, а значит люди должны присутствовать на рабочих местах. "Тем не менее, у нас в три раза выросло количество занятых на удаленной работе. В первую очередь, это было все, что относится к госсектору – мы отрабатывали технологии на себе", - рассказала губернатор. Впрочем, она добавила, что высокотехнологичные компании в сфере добычи и переработки тоже смогли себе позволить переводить на удаленку часть сотрудников, например, в сфере разработки и управления.

Комарова также заметила, что сама по себе география и расстояния, труднодоступность мест, где живут люди (будь то тайга или тундра), не являются препятствием для трудоустройства удаленно: главное, чтобы был доступен высокоскоростной интернет, а у сотрудников были бы соответствующие нужные компетенции.

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Свердловская область стала одним из лидеров в стране по количеству работников на удалёнке - Котяков

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Теги: антон котяков, удаленка, занятость, наталья комарова



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