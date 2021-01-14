Пермское УФАС вынесло предупреждение минприроды Прикамья

В отношении министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края могут возбудить антимонопольное дело. Пермское УФАС вынесло ведомству предупреждение, сообщили Накануне.RU в антимонопольной службе.

Антимонопольщики уличили министерство в нарушении закона о защите конкуренции. УФАС установило, что минприроды сдавало в аренду отдельному хозяйствующему субъекту "Телец-Агро" лесные участки в Кунгурском районе без проведения торгов.

"Передача хозяйствующим субъектам лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности без проведения конкурентных процедур является нарушением действующего законодательства и приводит или может привести к ограничению, устранению, недопущению конкуренции на соответствующем товарном рынке", - прокомментировал ситуацию заместитель руководителя Пермского УФАС России Николай Хаснуллин.

До 25 февраля министерство природных ресурсов Пермского края должно вернуть в казну из пользования "Телец-Агро" лесные участки, расположенные в Кунгурском лесничестве Кунгурского муниципального района, переданные посредством заключения договора аренды, а также дополнительных соглашений.

В случае невыполнения предупреждения в установленный срок Пермское УФАС России примет решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.