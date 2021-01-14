14 Января 2021
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Гандболист сборной России в форме без символики страны (2021) | Фото: Матч ТВ

"Запретили писать даже название федерации". Российские гандболисты первыми из сборных выступят на чемпионате мира в нейтральном статусе

Гандболисты мужской сборной России сегодня начнут выступление на чемпионате мира в Египте.

Гандболисты станут первыми из российских сборных, кто выступит на чемпионате мира в нейтральном статусе. Спортсмены будут вынуждены играть на турнире без национальной символики и под названием "команда Федерации гандбола России". А вместо гимна страны будет играть гимн Международной федерации гандбола (IHF).

Как рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин, вместо национального герба на форме будет располагаться логотип федерации. Однако, по его словам, даже в этом логотипе было запрещено писать название организации, поэтому там будет только изображение.

Логотип Федерации гандбола России (ФГР)(2021)|Фото: Федерация гандбола России

Логотип Федерации гандбола России

Гандболист сборной России в форме без символики страны(2021)|Фото: Матч ТВ

Презентация формы перед турниром в Египте

Напомним, что согласно декабрьскому решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных стартах (это касается и чемпионатов мира) под флагом России до 16 декабря 2022 года.

Чемпионат мира в Египте пройдёт с 13 по 31 января. Наши гандболисты проведут предварительный раунд в Александрии, в соперниках – Словения, Южная Корея и Белоруссия.

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"Запретили писать даже название федерации". Российские гандболисты первыми из сборных выступят на чемпионате мира в нейтральном статусе

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Теги: Гандбол, сборная России, чемпионат мира, нейтральный статус, флаг, гимн



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