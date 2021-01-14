14 Января 2021
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Наука и техника За рубежом
тест на коронавирус, COVID TESTING (2020) | Фото: Накануне.RU

Двух исследователей ВОЗ не пустили в Китай из-за положительного теста на ковид

Двум специалистам из команды ВОЗ запретили въезд в Китай после положительного результата теста на антитела. Как передаёт South China Morning Post, специалисты до сих пор находятся в Сингапуре, в то время как остальная часть группы уже прибыла в Ухань.

Речь идёт о тесте на антитела IgM, показывающем наличие у человека текущей или недавно перенесённой инфекции.

Остальные 13 экспертов приступят к работе после того, как отбудут двухнедельный карантин, обязательный для прибывающих в КНР из-за рубежа.

Группа, напомним, прибыла для исследования происхождения коронавируса. Как сообщало Накануне.RU, в ее состав входят представители России, Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании.

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Двух исследователей ВОЗ не пустили в Китай из-за положительного теста на ковид

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Теги: Китай, ВОЗ, коронавирус



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