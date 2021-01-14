14 Января 2021
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океанская многоцелевая система &quot;Посейдон&quot; (2019) | Фото: Минобороны России

Для подводных ядерных роботов "Посейдон" строят береговую базу

Береговая база для ядерных глубоководных беспилотников "Посейдон" будет построена к лету 2022 года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.

Согласно техническому заданию на выполнение работ, база предназначена для обслуживания и хранения "нового стратегического оружия сдерживания". На объекте, в частности, "Посейдоны" планируется готовить к боевым дежурствам и пускам.

Где именно будут базироваться подводные носители роботизированных комплексов с ядерным двигателем "Посейдон", не уточняется.

Ранее сообщалось, что планируется развернуть по две АПЛ с беспилотниками "Посейдон" на Северном флоте и Тихоокеанском. Каждая из них будет нести до восьми таких подводных беспилотных аппаратов.

В мае СМИ со ссылкой на источники сообщили, что "Посейдон" впервые будет запущен осенью 2020 года.

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Для подводных ядерных роботов "Посейдон" строят береговую базу

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Теги: посейдон, береговая база



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